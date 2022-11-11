Ленинградцам на Госуслугах доступно 84 массовые социально значимые услуги

Ленинградская область завершила перевод 84 услуг регионального и муниципального уровней в электронный формат.

В числе самых востребованных у ленинградцев – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, запись детей в школы и детские сады, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, техосмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Отметим, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить единовременное пособие при рождении ребенка, а также подать заявление на развод. Также россияне могут заказывать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах».