Россия выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины.

По последним данным, в Россию прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.

Напомним, по решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека.