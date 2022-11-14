Россия выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины.
По последним данным, в Россию прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.
Напомним, по решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека.
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