Россия выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины

Автор: Гузель Галимова
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Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины.

По последним данным, в Россию прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.

Напомним, по решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека.

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10.11.2022 159
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