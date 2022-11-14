Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября на 75-м километре трассы «Петергоф — Кейкино» трассе в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительным данным, недалеко от деревни Нарядово лоб в лоб столкнулись Opel Astra и Mitsubishi. В аварии погибли три человека – водитель и пассажир Opel и пассажир второй машины, водитель Mitsubishi получил травмы, его госпитализировали.

Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово - фото смертельная авария, погибли люди, лоб в лоб, Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово - фото смертельная авария, погибли люди, лоб в лоб, Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово - фото смертельная авария, погибли люди, лоб в лоб, Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово - фото смертельная авария, погибли люди, лоб в лоб, Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Фото: прокуратура Ленинградской области

На место происшествия работала дежурная смена 125-ой пожарной части. Спасатели отключали аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура начала проверку.

Вам будет интересно
Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти
Поход за грибами в Удельный парк завершился для петербуржца неожиданной находкой - в листве он нашел не грибы, а челюсти. Как...
11.11.2022 122
Автор