Три человека погибли в лобовой аварии у деревни Нарядово — фото

Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября на 75-м километре трассы «Петергоф — Кейкино» трассе в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительным данным, недалеко от деревни Нарядово лоб в лоб столкнулись Opel Astra и Mitsubishi. В аварии погибли три человека – водитель и пассажир Opel и пассажир второй машины, водитель Mitsubishi получил травмы, его госпитализировали.

Фото: прокуратура Ленинградской области

На место происшествия работала дежурная смена 125-ой пожарной части. Спасатели отключали аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура начала проверку.