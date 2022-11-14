Водитель сломал челюсть прохожему за то, что он задел зеркало его машины в Петербурге

По информации ivbg.ru, прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Следствие полагает, что 8 апреля 2022 года возле дома № 32 на улице Демьяна Бедного у обвиняемого произошел конфликт с прохожим из-за того, что тот задел рукой боковое зеркало автомобиля.

Автомобилист ударил прохожего кулаком по лицу. Когда пострадавший упал, агрессор нанес ему удар ногой в лицо, сломав нижнюю челюсть. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.