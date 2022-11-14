Угнанное такси и пакет с книгами привели полицию к обманутой пенсионерке, чуть не ставшей соучастницей мошенников в Петербурге

По информации ivbg.ru, 13 ноября около 13:00 на улице Кораблестроителей дорожная полиция остановила автомобиль марки Skoda, который числится за одним из сервисов такси и находится в розыске по делу о мошенничестве.

За рулем находился 32-летний гражданин Узбекистана. Он рассказал, что 12 ноября ему поступил заказ о доставке книг с Заводской улицы в Петергофе на проспект Пятилеток. Там пакет забрала пожилая женщина.

Пенсионерка рассказала полиции, что 8 ноября ей позвонил телефонная мошенница и уговорил перевести 2,7 млн рублей на «защищенные» счета. А 12 ноября ей позвонил ныне задержанный, попросил принять книги, в которых будут деньги. И также перевести на «защищенные» счета, как она сделала со своими.

До прихода полиции сделать перевод она не успела. В книгах были спрятаны 500 тысяч рублей.