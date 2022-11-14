Сбитую в Ленобласти косулю вылечили и вернули в лес

Молодой самец косули поступил в центр спасения диких животных «Велес» в очень тяжелом состоянии. Его сбила машина.

Шансов на выживание было мало, но специалисты центра выходили животное. Однако в неволе косуля находился в состоянии стресса. Животное отчаянно защищалась, прыгало на стены и пыталось убить любого, кто к нему приближался.

Содержать косулю в центре стало просто невозможно — животное могло кого-то покалечить или просто пострадать. Кроме того, самец окреп и перестал нуждаться в помощи врачей.

Животное обездвижили, погрузили в машину и привезли в Кургальский заказник. Косуля быстро пришла в себя после наркоза и отправился в лес.