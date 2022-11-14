Все о мерах поддержки мобилизованных в Ленобласти расскажет чат-бот в Телеграме

Чат-бот поможет разобраться в мерах поддержки комитета по соцзащите

«Сегодня в Ленинградской области разработан обширный пакет мер поддержки мобилизованных и добровольцев. Чат-бот — это еще один удобный навигатор в дополнение к памяткам и публикациям в наших соцсетях», – рассказала председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. Губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия

С помощью чат-бота в Телеграме можно узнать про единовременные денежные выплаты, ежемесячные компенсации на оплату ЖКУ, льготный проезд. Он также содержит информацию об оздоровительном курсе «Здравница 47», предоставлении технических средств реабилитации, о том, как попасть на внеочередной прием на социальное обслуживание и получить экстренную помощь на дому при помощи «Тревожной кнопки».

Также консультацию о мерах поддержки семей мобилизованных можно получить номеру телефона единого федерального контакт-центра 8-800-600-00-00.

Напомним, что в Ленобласти вступили в силу льготы для семей военнослужащих. Также семьям мобилизованных граждан компенсируют 50% от норматива затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Супруги, дети, родители мобилизованных граждан с 1 ноября могут оформить для проезда на общественном транспорте льготные проездные билеты. Еще вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области. Стоит отметить, что назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.