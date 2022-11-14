Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Решение принято в связи с тем, чтобы мобилизованные и их семьи не остались без денег к Новому году. Напомним, минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.

Напомним, что выплаты мобилизованным освободили от налогообложения.