Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.
Решение принято в связи с тем, чтобы мобилизованные и их семьи не остались без денег к Новому году. Напомним, минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.
Напомним, что выплаты мобилизованным освободили от налогообложения.
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