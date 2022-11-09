Александр Дрозденко напомнил о региональных выплатах участникам спецоперации

Глава Ленобласти напомнил о региональных выплатах участникам СВО. В том числе и добровольцам, которым полагаются выплаты из бюджета 47 региона.

«Еще раз повторю, без выплат никто не останется», — подчеркнул Александр Юрьевич.

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Напомним, что в Ленобласти вступили в силу льготы для семей военнослужащих. Также семьям мобилизованных граждан компенсируют 50% от норматива затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Супруги, дети, родители мобилизованных граждан с 1 ноября могут оформить для проезда на общественном транспорте льготные проездные билеты. Еще вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области. Стоит отметить, что назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.