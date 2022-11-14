Россияне массово бронируют билеты на поезда в Белоруссию на Новый год

Среди россиян зафиксировали повышение спроса на новогодние путешествия в Белоруссию. Об этом сообщает статистика сервиса поездок «Туту.ру».

Согласно данным аналитиков, почти 41% новогодних поездок планируется из Москвы в Минск. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 2,8 тысячи рублей на человека.

На втором месте по востребованности находится сообщение Санкт-Петербург — Минск. На третьем месте маршрут из Москвы до Бреста. Большим спросом пользуются билеты до городов Барановичи, Гомель, Орша и Могилев, пишет Lenta.ru.

Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованы билеты из Москвы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Средняя цена на билет составляет 2,3 тысячи и 4,3 тысячи рублей в одну сторону.