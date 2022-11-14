Сотрудники Петербургской таможни отправятся в колонию строгого режима за взятки

По информации ivbg.ru, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых бывших сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, обвиняемых в получении взятки в крупном размере.

Следствие полагает, что с октября 2019 года по июль 2020 года таможенные инспекторы получили взятки в сумме более 750 тысяч рублей. Деньги передавали за сокращение сроков таможенного контроля и ускорение процесса выпуска товара – цветов, овощей и фруктов.

Суд назначил фигурантам от 7 лет до 7 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на пять лет и штраф в размере двукратной суммы взятки.