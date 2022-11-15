Юрист рассказал, что делать, если прислали подозрительно большую сумму в квитанции за ЖКУ

Как понять, что вас из-за чьей-то ошибки или нарочно пытаются обмануть, в каком случае уже вам должны выплатить штраф, и какие шаги можно предпринять, чтобы привлечь за незаконную квитанцию к ответственности, агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Чтобы понять, правильно ли рассчитан размера оплаты за коммунальные услуги, необходимо обратиться к исполнителю услуги с заявлением о предоставлении информации о правильности расчета размера платы за коммунальные услуги.

В заявлении юрист порекомендовал сразу же требовать указанную информацию с указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. Такое заявление подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней.

В соответствие с Правилами оказания коммунальных услуг, если исполнитель нарушит порядок расчета платы за коммунальные услуги, что повлечет необоснованное увеличение размера платы, то по обращению заявителя он обязан уплатить потребителю штраф – 50% величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить.

По словам Юрия Аванесова, исключение составляют случаи, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения или до оплаты потребителем.