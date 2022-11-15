В петербургской квартире нашли мертвых мужчин. Перед смертью один из них вызвал скорую

По информации ivbg.ru, 14 ноября около 19:30 скорую помощь на Ленсоветовскую улицу в городе Пушкин вызвал мужчина. Его и еще двоих позже найдут мертвым по этому адресу.
Умершими оказались 29-летний владелец квартиры и мужчины в возрасте 20 и 44 лет. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. С места изъяли два маленьких пакета с кристаллами и коробочку с неизвестным порошком.
Полицейские ждут результаты экспертизы вещества, изъятого из квартиры. Предположительно, это наркотики.
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17.10.2022 1853