В петербургской квартире нашли мертвых мужчин. Перед смертью один из них вызвал скорую

По информации ivbg.ru, 14 ноября около 19:30 скорую помощь на Ленсоветовскую улицу в городе Пушкин вызвал мужчина. Его и еще двоих позже найдут мертвым по этому адресу.

Умершими оказались 29-летний владелец квартиры и мужчины в возрасте 20 и 44 лет. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. С места изъяли два маленьких пакета с кристаллами и коробочку с неизвестным порошком.

Полицейские ждут результаты экспертизы вещества, изъятого из квартиры. Предположительно, это наркотики.