Из Совета по культуре Петербурга исключили Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

Городской совет по культуре и искусству начал работать в 2011 году.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился убрать из городского совета по культуре и искусству художника Арсения Пыженкова (Покрас Лампас) и актрису Ксению Раппопорт.
Постановление от 10 ноября появилось на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. Сообщается, что знаменитости публично высказывались против специальной военной операции на Украине.
Из состава также исключены бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и экс-заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков.
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15.11.2022 121