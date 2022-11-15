Из Совета по культуре Петербурга исключили Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

Городской совет по культуре и искусству начал работать в 2011 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился убрать из городского совета по культуре и искусству художника Арсения Пыженкова (Покрас Лампас) и актрису Ксению Раппопорт.

Постановление от 10 ноября появилось на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. Сообщается, что знаменитости публично высказывались против специальной военной операции на Украине.

Из состава также исключены бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и экс-заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков.