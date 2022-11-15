Снег, гололедица и до -3°C – погода в Ленобласти на 16 ноября

Снег в Ленобласти продолжит идти и в среду, 16 ноября.
По прогнозам синоптиков, ночью в большинстве районов ожидается небольшой снег, днем местами осадки в виде снега, мокрого снега. Местами налипание мокрого снега.
Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем +2…-3°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.
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15.11.2022 25