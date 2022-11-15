Видео: мигранта убило упавшей корзиной с кирпичами в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 14 ноября около 14:20 при проведении строительных работ на Лодейнопольской улице в Санкт-Петербурге с восьмого этажа здания на работника упала корзина с кирпичами.

Погибшим оказался 27-летний уроженец Таджикистана. Мужчина прибыл в Россию с целью найти работу в августе 2022 года.

Telegram-канал Mash на Мойке публикует видео момента падения корзины с кирпичами на рабочего.

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