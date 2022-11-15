ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Роман Калашников.
В ходе освобождения одного из населенных
пунктов старший прапорщик Роман Калашников в
интересах батальонной тактической группы
организовывал устойчивую связь с вышестоящим
командованием и между подразделениями.
Находясь на позиции и развертывая антенну, он
обнаружил выход боевиков на исходные позиции
для атаки российских военнослужащих. Оценив
обстановку, Роман Калашников вместе со своим
личным составом открыл прицельный огонь на
поражение, в результате которого было
уничтожено до 20 украинских националистов.
Смелые и решительные действия старшего
прапорщика Калашникова сорвали замысел
противника и способствовали успешному
наступлению российских войск.