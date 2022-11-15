ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Роман Калашников.





В ходе освобождения одного из населенных

пунктов старший прапорщик Роман Калашников в

интересах батальонной тактической группы

организовывал устойчивую связь с вышестоящим

командованием и между подразделениями.

Находясь на позиции и развертывая антенну, он

обнаружил выход боевиков на исходные позиции

для атаки российских военнослужащих. Оценив

обстановку, Роман Калашников вместе со своим

личным составом открыл прицельный огонь на

поражение, в результате которого было

уничтожено до 20 украинских националистов.

Смелые и решительные действия старшего

прапорщика Калашникова сорвали замысел

противника и способствовали успешному

наступлению российских войск.