Спортсмены из Ленобласти взяли «золото» и «серебро» на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Спортсмены из Волховского района Ленобласти отличились на XVIII Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти Олега Бутейко, которые прошли в Калининграде.

Ленобласть на соревнованиях представлял клуб «Самбист» из Волхова под руководством тренера Н.В. Смирнова. В итоге, лучшим в своей весовой категории стал Роман Румянцев. Иван Сафонов стал серебряным призером соревнований.

По результатам турнира сборная Ленобласти заняла второе место по количеству призовых мест в возрастной категории 16-17 лет.