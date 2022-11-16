Спортсмены из Ленобласти взяли «золото» и «серебро» на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Спортсмены из Волховского района Ленобласти отличились на XVIII Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти Олега Бутейко, которые прошли в Калининграде.
Ленобласть на соревнованиях представлял клуб «Самбист» из Волхова под руководством тренера Н.В. Смирнова. В итоге, лучшим в своей весовой категории стал Роман Румянцев. Иван Сафонов стал серебряным призером соревнований.
По результатам турнира сборная Ленобласти заняла второе место по количеству призовых мест в возрастной категории 16-17 лет.
Вам будет интересно
В Ленобласти появилась новая спортивная федерация —воздухоплавательного спорта. Теперь полеты на воздушном шаре войдут в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти. Развивать...
08.11.2022 239