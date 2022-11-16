В Петербурге сотрудники МВД в ходе рейда доставили в отделы полиции 877 мигрантов

По информации ivbg.ru, полицейские провели в Санкт-Петербурге масштабный профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства.
В первую очередь проверялись места компактного проживания иностранцев, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу.
Всего для проверки в отделения полиции доставили 877 граждан стран ближнего зарубежья. Из них 58 находились на территории России нелегально, в отношении них завели административные дела.
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05.10.2022 2383