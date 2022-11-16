Страховщики назвали наиболее угоняемые марки автомобилей

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие», количество угнанных автомобилей в 2022 году не выросло вопреки ожиданиям. А российские автоугонщики продемонстрировали постоянство в выборе марок машин

«На текущий момент роста угонов мы не наблюдаем. Статистически есть даже небольшое снижение — это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды, их угоняют в основном именно на запчасти, а также «японцы», но в меньшей степени», – сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павла Нефедова, больше всего в 2022 году злоумышленники угоняли Hyundai и Kia. Эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6% угонов. Самые популярные модели у преступников – Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, отметил он. На втором месте, по подсчетам страховой компании, LADA Granta и Mitsubishi Outlander: по 8% угонов.

Меньше угонщиков в 2022 году интересуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser по 4%. Небольшая доля угонов приходится на другие машины: Honda CR-V, Infiniti M35, Infiniti QX80, Mercedes Benz E 200, Lexus LX570 и пр.