58 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 58 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 ноября.
- Волосовский район: Клопицы (+1).
- Волховский район: Иссад (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Мурино (+1), Бугры (+1), массив Грузино (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+3), Светогорск (+3), Ермилово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Сокколово (+1), Новый Учхоз (+1), Мыза-Ивановка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Преображенка (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Ломоносовский район: Иннолово (+1), Виллози (+1), Пески (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тосненский район: Никольское (+1), Федоровское (+2), Форносово (+2).
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14.11.2022 151