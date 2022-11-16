58 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 58 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 ноября. 

  • Волосовский район: Клопицы (+1).
  • Волховский район: Иссад (+1), Бережки (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Мурино (+1), Бугры (+1), массив Грузино (+1), Стеклянный (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+3), Светогорск (+3), Ермилово (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+9), Сокколово (+1), Новый Учхоз (+1),  Мыза-Ивановка (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Преображенка (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1).
  • Ломоносовский район: Иннолово (+1), Виллози (+1), Пески (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5).
  • Тосненский район: Никольское (+1), Федоровское (+2), Форносово (+2).
Вам будет интересно
Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно
Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно - до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны...
14.11.2022 151
Автор