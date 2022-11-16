58 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 58 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 ноября.

Волосовский район: Клопицы (+1).

Волховский район: Иссад (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+1), Мурино (+1), Бугры (+1), массив Грузино (+1), Стеклянный (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+3), Светогорск (+3), Ермилово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Сокколово (+1), Новый Учхоз (+1), Мыза-Ивановка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Преображенка (+1) , Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+1) .

Кировский район: Кировск (+1).

Ломоносовский район: Иннолово (+1), Виллози (+1) , Пески (+1) .

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тосненский район: Никольское (+1), Федоровское (+2), Форносово (+2).