Мокрый снег и гололедица ожидаются в Ленобласти 17 ноября

В четверг, 17 ноября, жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода.

Ночью, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов пройдет небольшой снег. В течение дня он продолжит идти, периодически сменяясь мокрым снегом.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем +2…-3°C. На дорогах местами гололедица.