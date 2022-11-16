Количество краж крышек люков в Петербурге сократилось в четыре раза

За 11 месяцев 2022 года преступники украли 42 люка в Санкт-Петербурге. За аналогичный период 2021 года – 171 люк.

Самое большое количество люков в 2022 году было украдено в Калининском (10), Выборгском (9) и Курортном (7) районах Санкт-Петербурга. За это правонарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на 2 года.