В Петербург привезли 25,4 тонны апельсинов с личинками насекомого

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербург запретили ввозить 25,4 тонны апельсинов. Цитрусовые фрукты следовали из ЮАР в адрес юридического лица, зарегистрированного в городе.  

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в апельсинах были обнаружены живые личинки. Карантинная экспертиза идентифицировала их как средиземноморскую плодовую муху.

Ввоз партии зараженных апельсинов был запрещен. По заявлению собственника подкарантинная продукция подлежит обеззараживанию.

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07.11.2022 2846
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