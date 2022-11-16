В Петербург привезли 25,4 тонны апельсинов с личинками насекомого

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербург запретили ввозить 25,4 тонны апельсинов. Цитрусовые фрукты следовали из ЮАР в адрес юридического лица, зарегистрированного в городе.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в апельсинах были обнаружены живые личинки. Карантинная экспертиза идентифицировала их как средиземноморскую плодовую муху.

Ввоз партии зараженных апельсинов был запрещен. По заявлению собственника подкарантинная продукция подлежит обеззараживанию.