Арбитражный суд разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рублях

Финская компания Gasum продолжит переговоры с ООО «Газпром экспорт» по решению арбитражного суда в Стокгольме. На повестке — вопрос оплаты в рублях или евро.
В прошлом году «Газпром экспорт» предъявил требование финским партнерам оплачивать поставки газа в российской, а не европейской валюте.
Gasum отказался от новых условий, а российский поставщик в мае 2021 года прекратил подавать финнам голубое топливо.
Кроме того, у сторон спора возникли значительные разногласия по ряду требований, выдвинутым на основании соглашения о поставках.
Gasum подал заявку в арбитражный суд Стокгольма, дело было рассмотрено 14 ноября, сообщила пресс-служба финской компании.
По решению суда Gasum может не платить за поставки в российских рублях, но компания обязана продолжить двусторонние переговоры с российской стороной.
До их окончания Gasum не будет комментировать ход переговоров, а поставки пока газа не планируется возобновлять.