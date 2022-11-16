Арбитражный суд разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рублях

Финская компания Gasum продолжит переговоры с ООО «Газпром экспорт» по решению арбитражного суда в Стокгольме. На повестке — вопрос оплаты в рублях или евро.

В прошлом году «Газпром экспорт» предъявил требование финским партнерам оплачивать поставки газа в российской, а не европейской валюте.

Gasum отказался от новых условий, а российский поставщик в мае 2021 года прекратил подавать финнам голубое топливо.

Кроме того, у сторон спора возникли значительные разногласия по ряду требований, выдвинутым на основании соглашения о поставках.

Gasum подал заявку в арбитражный суд Стокгольма, дело было рассмотрено 14 ноября, сообщила пресс-служба финской компании.

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По решению суда Gasum может не платить за поставки в российских рублях, но компания обязана продолжить двусторонние переговоры с российской стороной.

До их окончания Gasum не будет комментировать ход переговоров, а поставки пока газа не планируется возобновлять.