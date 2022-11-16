ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Константин Кулигин.





Командир роты связи капитан Константин Кулигин отвечал за

бесперебойную передачу данных в интересах батальонной

тактической группы, которая обороняла один из населенных

пунктов.

Противник, сосредоточив свои силы, перешел в наступление,

открыв при этом минометный огонь. В ходе очередного обстрела

осколком артиллерийской мины была повреждена аппаратная, в

результате чего связь в российской группе была потеряна.

В этой критической ситуации Константин Кулигин, невзирая на

непрерывный огонь противника, выдвинулся ремонтировать

поврежденное изделие. Высокий уровень профессионализма

российского офицера позволил оперативно восстановить

работоспособность аппаратной и наладить связь в группе.

По вновь организованным радиотехническим каналам были

оперативно поставлены задачи подразделениям, а также

переданы координаты огневых позиций противника, по которым

впоследствии был нанесен сокрушительный огневой удар.

Мужественные и самоотверженные действия капитана Кулигина

обеспечили устойчивое управление боем, в результате чего атака

боевиков была отбита.