ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Константин Кулигин.
Командир роты связи капитан Константин Кулигин отвечал за
бесперебойную передачу данных в интересах батальонной
тактической группы, которая обороняла один из населенных
пунктов.
Противник, сосредоточив свои силы, перешел в наступление,
открыв при этом минометный огонь. В ходе очередного обстрела
осколком артиллерийской мины была повреждена аппаратная, в
результате чего связь в российской группе была потеряна.
В этой критической ситуации Константин Кулигин, невзирая на
непрерывный огонь противника, выдвинулся ремонтировать
поврежденное изделие. Высокий уровень профессионализма
российского офицера позволил оперативно восстановить
работоспособность аппаратной и наладить связь в группе.
По вновь организованным радиотехническим каналам были
оперативно поставлены задачи подразделениям, а также
переданы координаты огневых позиций противника, по которым
впоследствии был нанесен сокрушительный огневой удар.
Мужественные и самоотверженные действия капитана Кулигина
обеспечили устойчивое управление боем, в результате чего атака
боевиков была отбита.