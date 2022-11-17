ФСБ задержала петербуржца за вымогательство более 20 млн рублей у адвоката

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержан 44-летний мужчина за вымогательства и угрозы убийством.

Следствие полагает, что задержанный звонил адвокату и требовал от него сначала €100 тысяч, а затем и €200 тысяч за якобы потерянную выгоду, связанную с неудовлетворительным оказанием юридической помощи.

В ходе звонков подозреваемый угрожал убийством и применением насилия. По месту проживания и работы подозреваемого изъяты мобильный телефон, флэшки и долговые расписки.