Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

Изменения связаны с консолидацией сведений о пациентах, обеспечением доступа к данным полиса.

Россияне с первого декабря столкнутся с нововведениями в учете в системе ОМС, рассказала агентству «Прайм» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, изменения связаны с консолидацией сведений о пациентах, обеспечением доступа к данным полиса. Мера поспособствует упрощению оформления документов и повысит действенность обмена информацией между медучреждениями. Финогенова обратила внимание на то, что несовершеннолетних намерены вынести в отдельную категорию.

Финогенова добавила, что получить электронный полис лица без ОМС могут через «Госуслуги», а новорожденным с первого декабря его будут выдавать автоматически. Информация о бумажном полисе также автоматически появится в ГИС ОМС. Также с первого декабря вместо полиса граждане РФ смогут предъявлять удостоверение личности.