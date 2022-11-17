По информации ivbg.ru, 16 ноября около 07:30 в районе Литейного моста очевидцы заметили в воде женщину. К месту прибыл спасательный катер и принял ее на борт.
Пострадавшая, которой на вид около 45 лет, была одета в черную куртку, черные штаны и красную кофту, без обуви на ногах. Из личных вещей – три ключа.
Женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшую поместили в шоковую реанимацию, но спасти ее врачам не удалось. Пациентка скончалась в 10:25.
Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.07.2022 4462