На грамотность в сообщениях обращает внимание более трети россиян

Российские пользователи соцсетей рассказали о своем отношении к неграмотности собеседника, а также использованию голосовых сообщений и стикеров.

Представители «VK Мессенджера» провели опрос среди пользователей с целью выяснить, насколько для россиян важна этика общения в Интернете. Данными исследования специалисты поделились с Lenta.ru.

Опрос показал, что неграмотность в переписках абсолютно не волнует лишь 6% пользователей. 57% респондентов ответили, что замечают ошибки, но стараются не обращать на это внимание, а 37% россиян признались, что ошибки собеседника вызывают у них раздражение. Выяснили специалисты отношение россиян и к голосовым сообщениям.

Так, 21% пользователей ответили, что получение голосовых при отсутствии возможности их прослушать вызывает только негатив. Почти половина респондентов выразила нейтральное отношение к таким сообщениям, а вот 14% готовы полностью отказаться от получения таких раздражительных сообщений.

Вам будет интересно РБК: логистический партнер McDonald’s собрался уходить из России Пока не уточняется, кто может стать покупателем активов. Логистическая компания, обслуживавшая McDonald’s, намерена покинуть российский рынок. Об этом РБК стало известно... 16.11.2022 67

Опрос также показал, что 30% опрошенных предпочли бы, чтобы собеседник выражал мысль одним сообщением, а не дробил на множество коротких. Выяснилось и то, что более 90% россиян пользуются стикерами в переписках, причем 15% отправляют их даже незнакомым людям.