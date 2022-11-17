На грамотность в сообщениях обращает внимание более трети россиян

Российские пользователи соцсетей рассказали о своем отношении к неграмотности собеседника, а также использованию голосовых сообщений и стикеров.
Представители «VK Мессенджера» провели опрос среди пользователей с целью выяснить, насколько для россиян важна этика общения в Интернете. Данными исследования специалисты поделились с Lenta.ru.
Опрос показал, что неграмотность в переписках абсолютно не волнует лишь 6% пользователей. 57% респондентов ответили, что замечают ошибки, но стараются не обращать на это внимание, а 37% россиян признались, что ошибки собеседника вызывают у них раздражение. Выяснили специалисты отношение россиян и к голосовым сообщениям.
Так, 21% пользователей ответили, что получение голосовых при отсутствии возможности их прослушать вызывает только негатив. Почти половина респондентов выразила нейтральное отношение к таким сообщениям, а вот 14% готовы полностью отказаться от получения таких раздражительных сообщений.
Опрос также показал, что 30% опрошенных предпочли бы, чтобы собеседник выражал мысль одним сообщением, а не дробил на множество коротких. Выяснилось и то, что более 90% россиян пользуются стикерами в переписках, причем 15% отправляют их даже незнакомым людям.