По информации ivbg.ru, сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Северо-Западной оперативной и Псковской таможен задержали подозреваемых в особо крупной контрабанде наркотиков, которые везли в Россию транзитом через Латвию.

Автомобиль гражданина Украины осмотрели на таможенном посту Убылинка в Псковской области. Машина была оборудована двойным дном, в тайнике лежали 247 брикетов с наркотиком растительного происхождения. Общий вес партии – 186 килограммов.

После досмотра задержан еще один гражданин Украины. По данным СЗТУ, он также имеет отношение к контрабанде.