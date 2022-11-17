Депутаты предлагают компенсировать мобилизованным из Ленобласти затраты на газификацию

С такой инициативой вышли депутаты-единороссы

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, проект обращения Законодательного собрания Ленинградской области к Губернатору Александру Дрозденко в части предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений был рассмотрен комиссией по ЖКХ и ТЭК 16 ноября.

Парламентарии предлагают внести изменения в действующий Порядок предоставления субсидии, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года № 282, в целях оказания социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей. В настоящее время максимальный размер субсидии 300 тысяч рублей установлен для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц, однако не распространяется на мобилизованных граждан.

«Юридические лица, осуществляющие работы по газификации частных домовладений, получают субсидию в размере от 180 до 300 тысяч рублей. Мы предложили приравнять категорию мобилизованных к верхней сумме выплат, но появились некоторые нововведения в федеральном законодательстве, в связи с чем решено доработать проект обращения», — пояснил председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев.

В итоге проект постановления будет доработан, после чего вынесен на рассмотрение Законодательного собрания.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.