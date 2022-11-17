Сергей Перминов: Ленобласть и Таджикистан готовятся к заключению горизонтального соглашения о сотрудничестве

Как сообщает online47.ru, о готовности к заключению такого соглашения заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов во время заседания комитета Совета Федерации по международным делам и профильного комитета верхней палаты парламента Республики Таджикистан.
Парламентарий напомнил, что Ленинградская область и Санкт-Петербург образуют второй по значимости в России миграционно-привлекательный центр. А сам город – консульская столица нашей страны.
По словам сенатора, Ленинградская область с 2013 года реализует программы, которые помогают с адаптацией и интеграцией граждан, «прибывающих для того, чтобы вместе с россиянами создавать ту экономическую мощь, которая служит укреплению взаимных отношений». И соглашение поможет укрепить культурные и гуманитарные связи.
Парламентарий заверил в готовности в 2023 году принимать делегацию Республики Таджикистан, подписанию соглашения и наращиванию интенсивности контактов.