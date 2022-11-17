Сергей Перминов: Ленобласть и Таджикистан готовятся к заключению горизонтального соглашения о сотрудничестве

Как сообщает online47.ru, о готовности к заключению такого соглашения заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов во время заседания комитета Совета Федерации по международным делам и профильного комитета верхней палаты парламента Республики Таджикистан.

Парламентарий напомнил, что Ленинградская область и Санкт-Петербург образуют второй по значимости в России миграционно-привлекательный центр. А сам город – консульская столица нашей страны.

«Все это дает нам широкую возможность для взаимодействия, в том числе, с генеральным консулом Республики Таджикистан и с коллегами из диаспоры, которая очень активна на территории Ленинградской области и Петербурга», – отметил Сергей Перминов

По словам сенатора, Ленинградская область с 2013 года реализует программы, которые помогают с адаптацией и интеграцией граждан, «прибывающих для того, чтобы вместе с россиянами создавать ту экономическую мощь, которая служит укреплению взаимных отношений». И соглашение поможет укрепить культурные и гуманитарные связи.

«Мы полагаем, что соглашение, о котором мы сейчас говорим, должно быть подписано в ближайшее время, потому что Ленинградская область демонстрирует гигантский экономический, логистический, внутриполитический потенциал и научную базу», – сказал Сергей Перминов

Парламентарий заверил в готовности в 2023 году принимать делегацию Республики Таджикистан, подписанию соглашения и наращиванию интенсивности контактов.