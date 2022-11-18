Содержание антибиотиков в ней превышало норму в три раза.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, под пристальным вниманием специалистов оказался бифштекс от «Морозко».

Исследование показало, что в партии мяса объемом три центнера было трехкратное превышение допустимой нормы антибиотиков тетрациклиновой группы. В норме его концентрация должна быть строго меньше 10 миллиграммов на килограмм. Теперь всю продукцию должны снять с производства и продажи, а производитель получил предупреждение.