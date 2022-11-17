ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Артем Рочков.

Колонна пункта управления, связь в которой обеспечивал

старший сержант Артем Рочков, вступила в неравный бой с

вооруженными формированиями украинских

националистов. Во время огневого контакта в результате

разрыва артиллерийской мины противника антенна

российской радиостанции вышла из строя.

Артем Рочков, невзирая на атаку боевиков, выдвинулся

восстанавливать работоспособность радиотехнического

оборудования. Под непрерывным огнем он быстро заменил

поврежденные элементы антенны и заново настроил

станцию, тем самым обеспечив командование связью

внутри колонны и с вышестоящим штабом. По

организованным каналам передачи данных было

оперативно вызвано подкрепление.

Благодаря устойчивой связи, организованной старшим

сержантом Рочковым, российским военнослужащим удалось

эффективно сдерживать натиск превосходящих числом

боевиков. После прибытия подкрепления подразделения ВС

РФ перешли в контратаку и разгромили противника.