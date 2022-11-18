Китайские таможенники случайно нашли неизвестного науке таракана

В провинции Гуандун китайские таможенники нашли неизвестного науке таракана. Он прибыл в страну вместе с грузом древесины из Французской Гвианы в Южной Америке.

Таможенники передали насекомое ученым. Биологи провели анализ ДНК и изучили морфологические признаки таракана. Установлено, что они не соответствуют ни одному известному существу.

Ученые пришли к выводу, что этот таракан – новый вид из класса Latindia.