Китайские таможенники случайно нашли неизвестного науке таракана

В провинции Гуандун китайские таможенники нашли неизвестного науке таракана. Он прибыл в страну вместе с грузом древесины из Французской Гвианы в Южной Америке.
Таможенники передали насекомое ученым. Биологи провели анализ ДНК и изучили морфологические признаки таракана. Установлено, что они не соответствуют ни одному известному существу.
Ученые пришли к выводу, что этот таракан – новый вид из класса Latindia.
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