В Госдуму внесён законопроект о регулировании майнинговой деятельности

В России деятельность по майнингу криптовалют активно развивается, однако законы, регулирующие эту сферу, отсутствуют.

В Государственную Думу России внесен законопроект о легализации майнинга криптовалюты. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Отмечается, что авторами законопроекта выступила группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Авторы отмечают, что деятельность по майнингу в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование отсутствует.

Документ предусматривает установление правительством России и ЦБ требований к деятельности физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. При этом отмечается, что контроль за соблюдением требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

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По словам авторов, данный закон позволит легально осуществлять деятельность в сфере майнинга цифровой валюты, декларировать доходы и уплачивать налоги в соответствии с законодательством России.

Отмечается, что данный законопроект авторы планируют принять уже в декабре, так как планируется, что он начнет действовать уже с января следующего года.