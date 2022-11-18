В Госдуму внесён законопроект о регулировании майнинговой деятельности

В России деятельность по майнингу криптовалют активно развивается, однако законы, регулирующие эту сферу, отсутствуют.
В Государственную Думу России внесен законопроект о легализации майнинга криптовалюты. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Отмечается, что авторами законопроекта выступила группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
Авторы отмечают, что деятельность по майнингу в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование отсутствует.
Документ предусматривает установление правительством России и ЦБ требований к деятельности физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. При этом отмечается, что контроль за соблюдением требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.
По словам авторов, данный закон позволит легально осуществлять деятельность в сфере майнинга цифровой валюты, декларировать доходы и уплачивать налоги в соответствии с законодательством России.
Отмечается, что данный законопроект авторы планируют принять уже в декабре, так как планируется, что он начнет действовать уже с января следующего года.