Фото, видео: на Сахалине обрушился жилой дом. Власти сообщают о семи погибших, трое – дети

В Тымовском Сахалинской области на улице Библиотечной, 6а, из-за взрыва газа с 5 по 1 этаж обрушился жилой дом. Строение не газифицировано. По предварительной версии, причина взрыва – неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

На момент подготовки публикации завалы разбирают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь на месте либо отправляют в больницу. В ходе ЧП ранения получили не менее девяти человек.

Число погибших сообщает в telegram-канале губернатор Сахалинской области.

«По данным на 16.45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое – дети», – написал Валерий Лимаренко

Для жителей разрушенного дома организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры. Продолжаются поиски трех человек. На место вылетел вертолет со спасателями МЧС.

Фото: t.me/limarenko_officia