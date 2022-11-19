В Ленобласти выявили 75 новых заражений COVID-19 на 19 ноября

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 75 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Старая (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Дубровка (+2), Углово (+1), Рахья (+1), Стеклянный (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+2), Глебычево (+2), Рощино (+1), Светогорск (+2), Лесогорский (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+8), Малые Колпаны (+2), Торфяное (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Вистино (+1).
  • Киришский район: Кириши (+8), Будогощь (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+4), Важины (+3).
  • Сланцевский район: Сланцы (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+10).
  • Тосненский район: Никольское (+1), Рынделево (+1).
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