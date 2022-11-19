Мать и сын с пакетом наркотиков задержаны во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 18 ноября около 17:00 на Ленинградском шоссе в Рахье Всеволожского района задержаны двое жителей Псковской области – 41-летняя женщина и ее 16-летний сын.

У подростка обнаружен сверток, обмотанный синей изолентой. Экспертиза установила, что в пакете хранилось около 240 граммов наркотика синтетического происхождения. Решается вопрос об уголовном деле.

Установлено, что в 2021 году в Псковской области женщину привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.