Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине возросло до девяти. Четверо – дети

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, в Тымовском Сахалинской области на улице Библиотечной, 6а, из-за взрыва газа с 5 по 1 этаж обрушился жилой дом. Строение не газифицировано. По предварительной версии, причина взрыва – неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

К 11:09 число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине возросло до девяти. Четверо из них – дети. Еще один человек может оставаться под завалами.

«Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека», – сообщил губернатор Сахалинской области

Фото и видео с места – в публикации ivbg.ru по ссылке ниже.

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19.11.2022 30
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