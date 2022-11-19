Как сообщал ivbg.ru, в Тымовском Сахалинской области на улице Библиотечной, 6а, из-за взрыва газа с 5 по 1 этаж обрушился жилой дом. Строение не газифицировано. По предварительной версии, причина взрыва – неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

К 11:09 число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине возросло до девяти. Четверо из них – дети. Еще один человек может оставаться под завалами.

«Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека», – сообщил губернатор Сахалинской области

Фото и видео с места – в публикации ivbg.ru по ссылке ниже.