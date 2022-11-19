Катар подставил ФИФА перед спонсорами на десятки миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, руководство Катара приняло решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах во время турнира. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда вводится подобная мера.

Решение о запрете продажи алкогольного пива принято всего за два дня до церемонии открытия. В 2010 году перед голосованием по выбору страны организатора чемпионата мира-2022, представители Катара давали обещание соблюдать требования Международной федерации футбола (далее – ФИФА) по продаже алкоголя на стадионах. После того, как турнир был отдан Катару, оргкомитет подписал с ФИФА соответствующий контракт.

Сообщается, что болельщикам по-прежнему будет доступно безалкогольное пиво на всех 64 матчах. Алкоголь по-прежнему будут подаваться в специально оборудованных фан-зонах за пределами стадионов.

У ФИФА действует многолетний контракт с пивоваренной компанией, которая платит десятки миллионов долларов на каждом чемпионате мира за эксклюзивные права на продажу пива и уже отправила большую часть своих запасов из Великобритании в Катар. Сделка на чемпионат 2022 года – $75 млн.