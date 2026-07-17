Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области провело совещание с органами местного самоуправления региона в формате видеоконференцсвязи.

В центре внимания оказались практические вопросы. Главы муниципальных образований, представители кадровых служб, чиновники, отвечающие за антикоррупционную работу, а также руководители муниципальных учреждений. обсудили проведение антикоррупционного мониторинга по ключевым направлениям, разобрали изменения в законодательстве, включая новые правила ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Спикеры дали чёткие рекомендации по выстраиванию работы на местах с учётом законодательных новелл.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленобласти — начальник управления Анастасия Аносова подчеркнула, что главная задача таких встреч — чтобы в каждом муниципалитете знали не только букву закона, но и механизмы его применения.

«Разобрали типичные ошибки, ответили на вопросы коллег. Работа по профилактике коррупции — системная. Снижать риски, устранять причины, а не бороться с последствиями. Будем проводить такие совещания регулярно», — отметила Аносова.

Вам будет интересно Александр Дрозденко провёл заседание антикоррупционной комиссии Ленинградской области Губернатор Ленинградской области провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. В центре внимания оказались п...

За 2025 год в Петербурге и Ленинградской области вдвое выросло число коррупционных преступлений. С начала 2025 года экономическая полиция раскрыла 921 случай. Ущерб от коррупции превысил 6,4 млрд рублей, который был полностью возмещён. Больше половины преступлений совершены в крупном и особо крупном размерах.