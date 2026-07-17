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Более 250 муниципальных служащих Ленобласти обсудили антикоррупционные практики на онлайн-совещании

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области провело совещание с органами местного самоуправления региона в формате видеоконференцсвязи. 

В центре внимания оказались практические вопросы. Главы муниципальных образований, представители кадровых служб, чиновники, отвечающие за антикоррупционную работу, а также руководители муниципальных учреждений. обсудили проведение антикоррупционного мониторинга по ключевым направлениям, разобрали изменения в законодательстве, включая новые правила ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Спикеры дали чёткие рекомендации по выстраиванию работы на местах с учётом законодательных новелл.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленобласти — начальник управления Анастасия Аносова подчеркнула, что главная задача таких встреч — чтобы в каждом муниципалитете знали не только букву закона, но и механизмы его применения.

«Разобрали типичные ошибки, ответили на вопросы коллег. Работа по профилактике коррупции — системная. Снижать риски, устранять причины, а не бороться с последствиями. Будем проводить такие совещания регулярно», — отметила Аносова.

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За 2025 год в Петербурге и Ленинградской области вдвое выросло число коррупционных преступлений. С начала 2025 года экономическая полиция раскрыла 921 случай. Ущерб от коррупции превысил 6,4 млрд рублей, который был полностью возмещён. Больше половины преступлений совершены в крупном и особо крупном размерах.

Теги

Ленобласть антикоррупция коррупция
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Пассажирку из Праги задержали с наркотиками в Пулково

В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.

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пулково Санкт-Петербург

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