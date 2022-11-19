Жительница Колпино насмерть забила мужа шваброй во время ссоры

По информации ivbg.ru, в Колпино задержали 48-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа 17 ноября.

Ссора между супругами произошла в квартире дома на Павловской улице в Колпино. Женщина схватила швабру и насмерть забила ей своего супруга.

Врачи установили, что мужчина скончался от отека мозга. На момент подготовки публикации задержанная находится в изоляторе.