Жительница Колпино насмерть забила мужа шваброй во время ссоры

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Колпино задержали 48-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа 17 ноября.  

Ссора между супругами произошла в квартире дома на Павловской улице в Колпино. Женщина схватила швабру и насмерть забила ей своего супруга.

Врачи установили, что мужчина скончался от отека мозга. На момент подготовки публикации задержанная находится в изоляторе.

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29.08.2022 2458
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