Фото: яркое северное сияние и падение метеоров запечатлели на Ладожском озере

В telegram-канале «Астро Фото Болото» опубликовали снимки северного сияния над Ладожским озером в Ленинградской области, которое запечатлели в ночь на субботу, 19 ноября.
Фото: Астро Фото Болото Северное сияние и не только / Телеграм
На кадрах видны яркие всполохи насыщенных зеленых и красных оттенков на фоне звездного неба, а также падение десяти ярких метеоров.
«Пара самых длинных и ярких вылетала снизу из-под горизонта и медленно летела вверх в направлении Марса, не часто такое увидишь», – сказано в сообщении
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