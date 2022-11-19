Фото: яркое северное сияние и падение метеоров запечатлели на Ладожском озере

В telegram-канале «Астро Фото Болото» опубликовали снимки северного сияния над Ладожским озером в Ленинградской области, которое запечатлели в ночь на субботу, 19 ноября.

Фото: Астро Фото Болото Северное сияние и не только / Телеграм

На кадрах видны яркие всполохи насыщенных зеленых и красных оттенков на фоне звездного неба, а также падение десяти ярких метеоров.

«Пара самых длинных и ярких вылетала снизу из-под горизонта и медленно летела вверх в направлении Марса, не часто такое увидишь», – сказано в сообщении