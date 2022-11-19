Открытый бассейн планируют построить посреди Финского залива. Чем это грозит Петербургу?

Открытый бассейн посреди Финского залива планируют построить у Крестовского острова к лету 2025 года. Согласно проекту, в открытой воде появятся две чаши: большая – 50 на 25 метров и малая – 20 на 10 метров.

К чему может привести возведение бассейна, «Невские Новости» обсудили с экологом Олегом Бодровым. По мнению специалиста, строительство может губительно сказаться на гидрологической ситуации в акватории Финского залива.

Увеличивающаяся площадь намывов и так сократила емкость Невской губы, ее площадь. Теперь часть акватории возле Крестовского острова может занять бассейн. Однако все расчеты делались до появления проекта, это может привести к дополнительной опасности при наводнениях.

«Когда создавали дамбу и защитные сооружения, предполагалось, что за счет закрытия шлюзов на дамбе у нас какое-то время будет Нева наполнять эту Маркизову лужу до дамбы. И эти расчеты делались исходя из определенного объема этой лужи, сколько времени она будет держать наводнение, не произойдет переполнение за счет того, что Нева продолжает течь. Сейчас уже на 5-6 % уменьшился объем Маркизовой лужи за счет намывных сооружений и других работ, связанных с засыпкой этой части акватории. Бассейн усилит эту проблему. Когда уменьшается объем этой лужи, скорость наполнения увеличивается, и фактически дамба постепенно перестанет работать, если мы засыпаем Маркизову лужу и оставим только русло Невы», – объяснил Олег Бодров

Маркизова лужа – фольклорное название Невской губы. «Невские Новости» обратились в Дирекцию комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в учреждении пояснили, что никаких дополнительных расчетов из-за появившейся информации о строительстве не появилось.

Каждое новое сооружение в совокупности с другими проектами усиливает негативное влияние и на экосистему Невской губы. По словам собеседника, разрушается здоровая среда обитания многих видов рыбы. Страдает не только биота (совокупность всех растений и животных территории), но и жители города.

«Это уже проявляется невозможностью купания в заливе. Надо оценивать состояние экосистем. Порог экологической емкости уже преодолен и идет разрушение. Бассейн — один из проектов, который продолжит этот разрушительный процесс. Там рассчитан ущерб для воспроизводства рыбы, который будет нанесен в процессе строительства. Предполагается выпустить искусственно выращенных лососевых и другие виды рыбы в водоем. Но экологи, ихтиологи и жизнь подтверждают, что немногие из тех, кого выпустят, выживут», — выразил мнение специалист

По мнению Олега Бодрова, любое строительство на участке от устья Невы до дамбы должно производиться под надзором попечительского совета, который будет отслеживать, насколько выполнены планы по защите окружающей среды. В него должны войти представители разных сфер — как бизнеса, так и экологов, общественности.