Открытый бассейн планируют построить посреди Финского залива. Чем это грозит Петербургу?

Открытый бассейн посреди Финского залива планируют построить у Крестовского острова к лету 2025 года. Согласно проекту, в открытой воде появятся две чаши: большая – 50 на 25 метров и малая – 20 на 10 метров.
К чему может привести возведение бассейна, «Невские Новости» обсудили с экологом Олегом Бодровым. По мнению специалиста, строительство может губительно сказаться на гидрологической ситуации в акватории Финского залива.
Увеличивающаяся площадь намывов и так сократила емкость Невской губы, ее площадь. Теперь часть акватории возле Крестовского острова может занять бассейн. Однако все расчеты делались до появления проекта, это может привести к дополнительной опасности при наводнениях.
Маркизова лужа – фольклорное название Невской губы. «Невские Новости» обратились в Дирекцию комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в учреждении пояснили, что никаких дополнительных расчетов из-за появившейся информации о строительстве не появилось.
Каждое новое сооружение в совокупности с другими проектами усиливает негативное влияние и на экосистему Невской губы. По словам собеседника, разрушается здоровая среда обитания многих видов рыбы. Страдает не только биота (совокупность всех растений и животных территории), но и жители города.
По мнению Олега Бодрова, любое строительство на участке от устья Невы до дамбы должно производиться под надзором попечительского совета, который будет отслеживать, насколько выполнены планы по защите окружающей среды. В него должны войти представители разных сфер — как бизнеса, так и экологов, общественности.