Петербуржцы жалуются на отсутствие уборки снега на улицах города

Как сообщают «Невские Новости», жители Санкт-Петербурга удивляются отчетам Смольного, ведь на дорогах и во дворах обстановка со снегом иная.
Санкт-Петербург 19 ноября остался на периферии антициклона, погода в городе зимняя. Мороз не дает снежному покрову таять, поэтому дороги и тротуары оказались заметены.
По данным «Невских Новостей», Жилищный комитет сообщает об уборке во время снегопада. Комментаторы в своем ответе ведомству жалуются на ее отсутствие, присылают фотографии с заснеженных Пулковской, Ленсовета, Парадной, Таврической улиц, а также Дунайского проспекта.
Вам будет интересно
Жительница Санкт-Петербург заметила упитанную балтийскую нерпу, которая днем без страха охотилась на рыб на речке возле станции метро «Нарвская». Видеозаписью петербурженка...
19.11.2022 77