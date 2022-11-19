Петербуржцы жалуются на отсутствие уборки снега на улицах города

Как сообщают «Невские Новости», жители Санкт-Петербурга удивляются отчетам Смольного, ведь на дорогах и во дворах обстановка со снегом иная.

Санкт-Петербург 19 ноября остался на периферии антициклона, погода в городе зимняя. Мороз не дает снежному покрову таять, поэтому дороги и тротуары оказались заметены.

По данным «Невских Новостей», Жилищный комитет сообщает об уборке во время снегопада. Комментаторы в своем ответе ведомству жалуются на ее отсутствие, присылают фотографии с заснеженных Пулковской, Ленсовета, Парадной, Таврической улиц, а также Дунайского проспекта.