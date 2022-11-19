К горящему газопроводу возле Всеволожска отправили пожарный поезд и технику на гусеницах

Возгорание во Всеволожском районе будут тушить при помощи спецтехники и пожарного поезда. После ликвидации открытого огня аварийные бригады приступят к ремонту.

«Газопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады готовятся приступить к ремонту газопровода. Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания», – сообщил Александр Дрозденко

Для ликвидации пожара в ста метрах от полосы отвода на перегоне «Мельничный Ручей – Ржевка» поднят пожарный поезд со станции «Петербург – Финляндский». Задержка пригородных поездов на направлении «Всеволожск — Мельничный Ручей» составляет до 20 минут.