Из-за пожара на газопроводе котельные во Всеволожске и окрестностях переводятся на резервы. Это небыстрый процесс

Автор: Сергей Агутин
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Отключена газораспределительная станция, которая снабжает топливом ближайшие к Всеволожску населенные пункты. Котельные переводятся на резервы, но это невозможно осуществить быстро.

Как сообщает пресс-служба правительства, из-за возгорания на газопроводе пришлось отключить газораспределительную станцию «Восточная». К ней подключены населенные пункты, прилегающие ко Всеволожску.

Котельные переводятся на резервный вид топлива. Процесс переключения требует настройки и перезапуска.

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19.11.2022 287
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