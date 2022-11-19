Из-за пожара на газопроводе котельные во Всеволожске и окрестностях переводятся на резервы. Это небыстрый процесс

Отключена газораспределительная станция, которая снабжает топливом ближайшие к Всеволожску населенные пункты. Котельные переводятся на резервы, но это невозможно осуществить быстро.

Как сообщает пресс-служба правительства, из-за возгорания на газопроводе пришлось отключить газораспределительную станцию «Восточная». К ней подключены населенные пункты, прилегающие ко Всеволожску.

Котельные переводятся на резервный вид топлива. Процесс переключения требует настройки и перезапуска.