На месте горения газопровода возле Всеволожска работают следователи-криминалисты

Следователи-криминалисты и руководители региональной прокуратуры отправились на место происшествия во Всеволожском районе для выяснения причин возгорания на газопроводе. Открытое горение ликвидировано.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в СК Ленинградской области
По факту горения газопровода организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
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19.11.2022 291