На месте горения газопровода возле Всеволожска работают следователи-криминалисты

Следователи-криминалисты и руководители региональной прокуратуры отправились на место происшествия во Всеволожском районе для выяснения причин возгорания на газопроводе. Открытое горение ликвидировано.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в СК Ленинградской области

По факту горения газопровода организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).